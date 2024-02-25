План был на столе у Кремля: Зеленский о причине неудачи контрнаступления

Известно ли, кто именно "слил" россиянам план контрнаступления, глава государства не уточнил.

Украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала.

Об этом на пресс-конференции 25 февраля заявил президент Владимир Зеленский.

"Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала этого наступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для России на поле боя", — сказал Зеленский.

Известно ли, кто именно "слил" россиянам план контрнаступления, глава государства не уточнил.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство и чего ожидать дальше.

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