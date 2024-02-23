Зеленский: Мы будем готовить новое контрнаступление

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

Об этом он сказал в интервью FoxNews на линии фронта.

Рассказывая о целях на этот год, Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

Учитывая, что кто-то ожидал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет поскорее завершить войну, президент подчеркнул, что во время контрнаступления нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат — она потеряет все.

"Обороняться — задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, — тоже очень важно. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", — сказал глава государства.

На вопрос, было бы предыдущее контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила нужное оружие, Зеленский призвал не говорить о прошлом, но подтвердил, что Украина нуждается в системах "Patriot" для защиты неба, дальнобойных системах дальностью 300 км и тому подобное. Сейчас Украина ведет диалог об этом с партнерами, в частности с США.

По словам президента, сейчас ситуация на поле боя не справедлива, то есть силы не равны.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal сказал, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было таким успешным, как ожидалось. Однако Украина сможет снова устроить новое контрнаступление в 2025 году. По его словам, многое зависит от того, будут ли США готовы обеспечить Украину "припасами на весь год, пока мы готовимся".

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