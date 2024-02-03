Почему провалилось контрнаступление: мнение генерала Кривоноса

При этом он не считает Залужного виновным в провале контрнаступления.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал, почему летне-осеннее контрнаступление ВСУ на юге не принесло ожидаемого результата.

Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Ибо достаточно сложно наступать, когда враг имеет мощное преимущество по всем направлениям", — лаконично заметил Кривонос.

При этом он не считает Залужного виновным в провале контрнаступления.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники в военном руководстве и чего ожидать дальше.

По информации западных СМИ, Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, который мог изменить течение войны, но США были против. Вроде бы главком предлагал наступать не на Херсон, а на оккупированную часть Запорожской области, где россияне тогда еще не успели окопаться.

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