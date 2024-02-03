Чому провалився контрнаступ: думка генерала Кривоноса

При цьому він не вважає Залужного винним в провалі контрнаступу.
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос прокоментував, чому літньо-осінній контрнаступ ЗСУ на півдні не приніс очікуваного результату.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.
"Бо достатньо складно наступати, коли ворог має потужну перевагу в усіх напрямках", – лаконічно зауважив Кривонос.
При цьому він не вважає Залужного винним в провалі контрнаступу.
Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.
За інформацією західних ЗМІ, Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, який міг змінити перебіг війни, але США були проти. Нібито головком пропонував наступати не на Херсон, а на окуповану частину Запорізької області, де росіяни тоді ще не встигли окопатися.
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