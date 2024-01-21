"Сказати, що все добре - неправда": Буданов оцінив контрнаступ України

2024 рік стане випробувальним для України. Однак контрнаступ, який розпочався, триватиме.

Про це в інтерв'ю Financial Time заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

"Сказати, що все добре - неправда, — відповів Буданов на запитання про минулорічний контрнаступ України, який не досяг своїх цілей. -Сказати, що є катастрофа, теж неправда".

Він переконаний, що Україні все одно вдасться стримати Путіна.

"Вся легенда про могутність Росії — це мильна бульбашка", - додав він.

Нагадаємо:

Військові лідери США та України намагаються знайти нову стратегію для ЗСУ щодо ведення війни проти Росії, розповіли українські та американські чиновники газеті NYT. Застосувати її вони сподіваються вже на початку 2024 року, і вона має збільшити шанси України на успіх і підтримку країн-партнерів.

США вважають, що для України буде краще взяти на озброєння стратегію "тримай і будуй", тобто закріпитися на теперішніх територіях і нарощувати виробництво власної зброї протягом 2024 року. Так Україна буде більш самодостатньою в питанні озброєння і зможе дати відсіч будь-яким новим наступам Росії.

А кінцева мета полягає у тому, щоб наростити таку міць, яка змусить Росію до переговорів наприкінці наступного року чи 2025 року.

Українські ж військові розглядають стратегію, яка ґрунтується на успішних ударах по Криму. Вони хочуть розхитати впевненість ворога, атакуючи критичні для російської воєнної машини обʼєкти.

Ми проаналізували західні ЗМІ, чому український контрнаступ пішов не за планом і чи є в цьому винні серед військового керівництва.

Читайте також: