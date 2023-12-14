Чим обернеться можлива поразка України проти Росії: думка західного експерта

Росіяни наразі не відчувають гострого дефіциту ні в людських ресурсах, ні в зброї, і якщо Захід зупинить фінансування, Україна може зазнати істотних поразок на полі бою.

Про це пише впливовий колумніст The Washington Post Лі Гокстадер.

"ЗСУ доведеться відступити, наскільки можливо скоротити лінію фронту, скромно відповідаючи на атаки росіян. Українська армія, яка виснажена війною, стане ще більш крихкою", - припускає Гокстадер.

На думку експерта ключова причина ймовірної поразки України ― не в невдалому контрнаступі чи зволіканні Джо Байдена надати ті види зброї, про які Україна просить. І навіть не перевага Росії в ресурсах.

"Причин того, чому війна може піти значно менш прийнятним для України шляхом, дві. Це групка республіканців у Конгресі США, які блокують виділення допомоги Україні, і Віктор Орбан, "троянський кінь" Володимир Путіна у Євросоюзі. Орбан здатен заблокувати шлях України до ЄС і виділення фінансової допомоги на наступні роки. Без можливості платити за державними рахунками Києву доведеться не те що складно ― важко уявити, як у таких умовах можна вистояти і перемогти у війні", - пише Гокстадер.

"Втілення цього сумного сценарію стало б шаленим ударом для престижу й надійності Заходу і демонстрацією того, що всі обіцянки підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, виявилися порожніми, ― пише автор. ― Поразка таких масштабів матиме значно далекосяжніші наслідки, ніж нездатність Києва проломити оборонні лінії росіян. Вона підніме завісу над новою ерою агресії з боку авторитарних держав. Тому що світові демократії просто не зможуть адекватно на це реагувати", - додав він.

Нагадаємо, що на тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.