"Барселона" с голом и удалением 18-летнего таланта одержала победу в матче Ла Лиги (видео)

Бразильский нападающий Витор Роке забил во втором поединке подряд, но быстро заработал красную карточку.

"Барселона" на выезде разобралась с "Алавесом" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мэндисорроса" завершился со счетом 1:3 .

"Сине-гранатовые" вышли вперед на 22-й минуте – Роберт Левандовский забил после передачи Илкая Гюндогана.

На старте второго тайма каталонский клуб укрепил свое преимущество – Гюндоган отличился голом на 49-й минуте, воспользовавшись пасом Педри.

Хозяева поля быстро сократили отставание – на 51-й минуте точный удар нанес Саму Омородион.

На 59-й минуте вместо Гюндогана на поле вышел 18-летний нападающий Витор Роке, который в прошлом матче принес "Барселоне" победу над "Осасуной".

В этот раз бразильский талант снова заставил о себе говорить. На 63-й минуте он отправил третий мяч в ворота "Алавеса", ассист занес в свой актив 17-летний испанский защитник Эктор Форт.

А совсем скоро Роке был удален с поля, получив по желтой карточке на 67-й и 72-й минутах. Впрочем, на итог игры это не повлияло – подопечные Хави уверенно довели дело до победы.

Обзор матча "Алавес" – "Барселона"

После этого матча "Барселона" (50 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" (26 баллов) располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Барселона" 11 февраля примет "Гранаду". Днем ранее "Алавес" на своем поле встретится с "Вильярреалом".

Напомним, на прошлой неделе после поражения в поединке Примеры против "Вильярреала" главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.

Читайте также:

Реал Мадрид – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 23-го тура Ла Лиги

Гол Яремчука принес "Валенсии" победу над абсолютным аутсайдером чемпионата Испании (видео)

На очереди очная битва за лидерство: "Бавария" и "Байер" синхронно победили в 20-м туре Бундеслиги