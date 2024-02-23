Эскалация в Приднестровье: Украина обещает помощь Молдове

Украинский посол сказал, что "эта помощь будет предоставлена, насколько это будут разрешать обстоятельства".

В случае эскалации ситуации в Приднестровье Украина предоставит помощь Молдове, если Кишинев попросит об этом.

Об этом посол Украины в Молдове Марк Шевченко заявил 22 февраля, сообщает Deschide.

Украинский дипломат отметил, что Киев серьезно воспринимает проблему оккупированного Приднестровья, в том числе из-за того, что там есть российские военные, и могут действовать спецслужбы РФ.

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В то же время, Шевченко утверждает, что непосредственной угрозы для Украины с территории региона сейчас нет.

Посол заверил, что в случае обострения ситуации в Приднестровье и официального обращения Кишинева Украина будет готова помочь Молдове.

"Украинские чиновники неоднократно публично говорили, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи — Украина точно предоставит ее. Как и как быстро она будет предоставлена — это уже будет обсуждаться позже, и это будет зависеть от серьезности ситуации ", – рассказал Шевченко.

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"Если чиновники Молдовы сочтут, что существует угроза безопасности или стабильности, они могут обратиться, и мы обсудим, в какой помощи Молдова нуждается, и эта помощь будет предоставлена, насколько это будут позволять обстоятельства", — добавил посол.

Напомним, лидер сепаратистов Приднестровья Владимир Красносельский созвал на 28 февраля "съезд депутатов всех уровней", чтобы обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о присоединении региона к РФ.

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