Сепаратисты Приднестровья готовят обращение к Путину — оппозиционер

Вероятно, сепаратистский регион будет просить о присоединении к РФ из-за экономического давления со стороны Кишинева.

Лидер сепаратистов молдавского региона Приднестровья Владимир Красносельский созвал на 28 февраля "съезд депутатов всех уровней", на котором планируют принять обращение к российскому президенту Путину. Вероятно, сепаратистский регион будет просить о присоединении к РФ.

Об этом заявил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба, сообщает молдавское издание Deschide.

Чорба считает неслучайным то, что съезд сепаратистов состоится за день до запланированного послания президента России к Федеральному собранию. По его мнению, на следующий день, 29 февраля, Путин объявит об обращении "жителей левого берега Днестра" Федеральному собранию, которое будет принимать решение о согласовании запроса.

Оппозиционер напомнил недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что "Москва не позволит страдать своим гражданам в Приднестровье". Такова была реакция Кремля на митинг в столице сепаратистского региона Тирасполе, на котором протестовали против "экономического давления со стороны Республики Молдова".

Геннадий Чорба призвал так называемых депутатов региона не допустить принятия каких-либо обращений к Москве, поскольку это даст Путину "повод нанести удар по территории Республики Молдова, включая Приднестровье".

Напомним, недавно президент Молдовы Мая Санду заявила, что в течение следующих нескольких лет появится "геополитическая возможность" для разрешения конфликта в Приднестровском регионе.

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