В Испании десятки тысяч людей протестуют против амнистии сепаратистов

В Испании десятки тысяч человек вышли с протестами против планов исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов в обмен на поддержку еще одного срока его правления.

Об этом сообщает Reuters.

Испанское правительство, сообщает источник, заключило соглашение с каталонской сепаратистской партией Junts, предусматривающей принятие противоречивого закона о предоставлении амнистии лицам, осужденным за попытку региона на северо-востоке страны отделиться от Испании. Эти события происходили в стране в 2017 году.

Такое соглашение всколыхнуло всю страну, консервативные оппоненты Санчеса обвинили его в том, что он поставил на карту верховенство права ради собственной политической выгоды.

"Мы не умолкнем, пока не состоятся новые выборы", — сказал лидер Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо во время митинга в Мадриде.

Только в столице Испании на улицы вышли 80 тысяч протестующих. Общее количество по стране оценивают около одного миллиона.

Протестующие держали флаги Испании и ЕС, а также баннеры с лозунгами "Уважай Конституцию".

"Он (Санчес — ред.) изменил демократии. Он не может быть у власти", — сказал 38-летний банкир Томас Перес, держа табличку с надписью "Санчес — предатель".

"Многие люди, которых я знаю, голосуют за социалистов, чувствуют себя абсолютно разочарованными, потому что... Санчес никогда не говорил, что амнистия будет частью его программы", — добавляет 64-летняя Эрранц Кастро.

В Барселоне на демонстрацию вышли 6000 человек, тогда как, по данным властей, количество достигло 30 000 в Гранаде и 50 000 в Севилье. Другие протесты прошли в таких городах, как Малага, Пальма и Валенсия.

В то же время, летом 2023-го премьер Испании Педро Санчес поддержал вступление Украины в НАТО и ЕС и заявил, что Испания будет способствовать реализации этого стремления Киева.

Напомним, страна поддерживает Украину. Испания предоставляет беженцам из Украины право на жительство, финпомощь и т.д. После пересечения испанской границы можно подать заявление на получение статуса временной защиты в Испании. Также страна тренирует воинов ВСУ работать с ЗРК Hawk.

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