В Іспанії десятки тисяч людей протестують проти амністії сепаратистів

В Іспанії десятки тисяч людей вийшли з протестами проти планів виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів в обмін на підтримку ще одного терміну його правління.

Про це повідомляє Reuters.

Іспанський уряд, повідомляє джерело, уклав угоду з каталонською сепаратистською партією Junts, яка передбачає ухвалення суперечливого закону про надання амністії особам, засудженим за спробу регіону на північному сході країни відокремитися від Іспанії. Ці події відбувалися в країні 2017 року.

Така угода сколихнула всю країну, консервативні опоненти Санчеса звинуватили його в тому, що він поставив на карту верховенство права заради власної політичної вигоди.

"Ми не замовкнемо, доки не відбудуться нові вибори", — сказав лідер Народної партії (НП) Альберто Нуньєс Фейхоо під час мітингу в Мадриді.

Лише в столиці Іспанії на вулиці вийшли 80 000 протестувальників. Загальну ж кількість по країні оцінюють близько одного мільйона.

Протестувальники тримали прапори Іспанії та ЄС, а також банери з гаслами "Поважай Конституцію".

"Він (Санчес — ред.) зрадив демократії. Він не може бути при владі", — сказав 38-річний банкір Томас Перес, тримаючи табличку з написом "Санчес — зрадник".

"Багато людей, яких я знаю, які голосують за соціалістів, почуваються абсолютно розчарованими, тому що... Санчес ніколи не казав, що амністія буде частиною його програми", — додає 64-річна Ерранц Кастро.

У Барселоні на демонстрацію вийшли 6000 людей, тоді як, за даними влади, кількість досягла 30 000 у Гранаді та 50 000 у Севільї. Інші протести відбулися в таких містах, як Малага, Пальма та Валенсія.

Водночас влітку 2023-го прем'єр Іспанії Педро Санчес підтримав вступ України до НАТО і ЄС і заявив, що Іспанія сприятиме реалізації цього прагнення Києва.

Нагадаємо, країна підтримує Україну. Іспанія надає біженцям з України права на проживання, фіндопомогу тощо. Після перетину іспанського кордону можна подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту в Іспанії. Також країна тренує воїнів ЗСУ працювати з ЗРК Hawk.

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