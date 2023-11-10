Євросоюз буде допомагати Україні, бо альтернативи немає — президентка Європарламенту

У країн Євросоюзу нема альтернативи окрім підтримки України у її боротьбі з російськими агресорами за власну свободу та безпеку у Європі.

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Про це під час промови "Стан Європи 2023" на конференції в Берліні під егідою Фонду Конрада Аденауера заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кремль хотів би, щоб ситуація на Близькому Сході відволікала нас від того, що все ще відбувається у нашому Східному сусідстві. Наша підтримка для України не буде слабшати у будь-якому випадку (зал зустрів ці слова аплодисментами - ред.)", - сказала вона.

Мецола заявила, що отримує запитання, чи стомилась вона та члени Європарламенту від підтримки України.

"Моя відповідь – немає жодної іншої альтернативи. Наша підтримка для України – це про мир, про реальний справедливий мир, оснований на свободі та на цілісності України. Це про безпеку Європи такою ж мірою, як про безпеку України. Це про відкриту економіку та про верховенство права, які наразі зазнають атак. Це про захист європейського шляху життя, до якого долучилися мільйони європейців після падіння Берлінської стіни 34 роки тому", - наголосила президент Європарламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Державному Департаменті Сполучених Штатів заявили, що допомога для України та Ізраїля є "імперативом" для Вашингтона.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія просить країни, яким раніше продала зброю, повернути її. Пояснюється таке прохання дуже просто – катастрофічними втратами в Україні.

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