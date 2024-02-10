Приднестровский конфликт в Молдове близок к разрешению — Майя Санду

В течение следующих нескольких лет появится "геополитическая возможность" для разрешения конфликта в Приднестровском регионе.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в эфире телеканала Moldova 1, передает издание Point.

По ее словам, основной проблемой остается присутствие российских войск в сепаратистском регионе.

"Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают обеспокоенность нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна страна не нарушает нейтралитет", — сказала Санду.

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Президент Молдовы выразила уверенность, что в Приднестровском регионе люди "хотят мира".

"Мы уже видели, как в начале войны [то есть полномасштабного вторжения РФ в Украину] молодые люди с левого берега перебирались на правый, опасаясь, что их отправят воевать против Украины [в составе российской армии]”, — сказала она.

При этом Майя Санду отметила, что проблемы с сепаратистским регионом будут решаться постепенно и без лишней огласки.

"Для нас по-прежнему основной целью остается поддержка мира и стабильности в стране. Мы пытаемся решать вопросы поэтапно, без особой шумихи", — сказала президент Молдовы.

Напомним, недавно в непризнанном Приднестровье на территории Молдовы сообщили, что на границе с Украиной якобы произошла стрельба. Кишинев опроверг заявления "власти" региона, поддерживаемого Россией.

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