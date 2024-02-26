Картину продали за рекордные 17 миллионов долларов, когда узнали, кто автор

Картина 17 века, первоначально оцененная в 14 тысяч долларов два года назад, была продана почти за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's, после того как коллекционеры раскрыли ее тайну.

Об этом пишет Daily Mail.

Коллекционеры выяснили, что ее написал известный художник Рембрандт.

В ходе исследования, которое длилось 20 месяцев, эксперты использовали рентгеновский анализ и инфракрасную визуализацию и консультировались с несколькими ведущими исследователями Рембрандта.

Картину маслом под названием "Поклонение королей" оценивали в 10 600-15 900 долларов в 2021 году, когда Christie's приписал работу кому-то из круга Рембрандта и выставил его на продажу в Амстердаме.

Небольшая картина размером 23х17 см впервые была обнаружена в 1955 году, когда ее приобрел JCH Heldring в Амстердаме.

Полотно вызвало большой интерес, так как практически все картины Рембрандта находятся в музеях по всему миру. И на аукционах практически никогда не появляются.

Напомним, в Вене была обнаружена картина австрийского художника Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", которую считали потерянной почти 100 лет. Ее стоимость оценивается более чем в 50 миллионов евро.

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