Макрон анонсував "коаліцію для глибоких ударів" для України: про що йдеться

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що країни-партнери створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої, великої дальності та бомб.

Про це повідомляє Le Monde.

Як заявив Макрон після прес-конференції у Парижі щодо підтримки України, було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб".

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"Протягом наступних 10 днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", – повідомив французький лідер.

Він закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.

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​​​​​​​Макрон нагадав, що для допомоги Україні раніше були створені вісім коаліцій, кожна з яких займається певними видами озброєння. Анонсована президентом Франції коаліція стане вже дев'ятою.

Політик також повідомив, що представники більшості країн на спецсаміті у Парижі заявили про необхідність бути готовими до можливого нападу Росії через кілька років.

Нагадаємо, напередодні в німецькому уряді оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні: артилерійські снаряди, дрони, машини розмінування, матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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