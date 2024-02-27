Макрон анонсував "коаліцію для глибоких ударів" для України: про що йдеться

Йдеться про постачання ракет середньої, великої дальності та бомб.
Президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що країни-партнери створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої, великої дальності та бомб.
Про це повідомляє Le Monde.
Як заявив Макрон після прес-конференції у Парижі щодо підтримки України, було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб".
"Протягом наступних 10 днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", – повідомив французький лідер.
Він закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.
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Макрон нагадав, що для допомоги Україні раніше були створені вісім коаліцій, кожна з яких займається певними видами озброєння. Анонсована президентом Франції коаліція стане вже дев'ятою.
Політик також повідомив, що представники більшості країн на спецсаміті у Парижі заявили про необхідність бути готовими до можливого нападу Росії через кілька років.
Нагадаємо, напередодні в німецькому уряді оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні: артилерійські снаряди, дрони, машини розмінування, матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.
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