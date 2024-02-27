Нідерланди виділять понад €100 млн на закупівлю снарядів для України

Рютте заявив, що країни Європи повинні виконати свої обіцянки перед українцями.

Нідерланди погодились виділити понад 100 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівель снарядів для ЗСУ поза межами Євросоюзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після конференції європейських лідерів в Парижі, присвяченої допомозі Україні.

Він заявив, що країни Європи повинні виконати свої обіцянки перед українцями.

"І подивитися, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкого постачання сотень тисяч артилерійських снарядів в Україну!, — зазначив Рютте.

Він також заявив, що Росія готується до довгої війни — союзники України повинні продовжувати демонструвати "непохитну" підтримку.

"Саме тому Нідерланди укладають угоду про безпеку з Україною, щоб продовжувати підтримувати країну щонайменше протягом наступних 10 років. Щоб гарантувати майбутню безпеку України та Нідерландів", — анонсував Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України.

Крім того, ми раніше інформували, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

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