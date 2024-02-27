Нидерланды выделят более 100 млн евро на закупку снарядов для Украины

Рютте заявил, что страны Европы должны выполнить обещания перед украинцами.

Нидерланды согласились выделить более 100 миллионов евро на инициативу Чехии по закупкам снарядов для ВСУ вне Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после конференции европейских лидеров в Париже, посвященной помощи Украине.

Он заявил, что страны Европы должны выполнить обещания перед украинцами.

"И посмотреть, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой поставке сотен тысяч артиллерийских снарядов в Украину!", — отметил Рютте.

Он также заявил, что Россия готовится к долгой войне — союзники Украины должны продолжать демонстрировать "непреклонную" поддержку.

"Именно поэтому Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет. Чтобы обеспечить будущую безопасность Украины и Нидерландов", — анонсировал Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.

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