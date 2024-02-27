В Полтаве прозвучала серия взрывов — СМИ

В Воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения.
В ночь на 27 февраля в Полтаве прозвучала серия взрывов после объявления воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное со ссылкой на местных жителей.
"В Полтаве раздались звуки взрывов, сообщили Общественному месту", — говорится в сообщении.
В восточных и части южных областях объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ атаковала Днепр ракетами, а затем "Шахедами".
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.
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