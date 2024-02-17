В Херсоне раздались взрывы

Идет тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 17 февраля 2024 года в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Оккупанты обстреливают с временно оккупированного левобережья.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, в утренней сводке Генштаба 16 февраля сообщили, что ВСУ сдерживают оккупантов возле Авдеевки и удерживают свои позиции в Херсонской области. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций в Херсонском направлении.
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