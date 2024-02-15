У России возникла проблема с "Калибрами": Игнат объяснил почему

У России есть проблемы с крылатыми ракетами "Калибр". Это может быть связано с успешными ударами Вооруженных сил по временно аннексированному Крыму.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Есть проблемы с "Калибрами", это очевидно. Это уже все отмечают, что очень мало они используют эти ракеты", — подчеркнул представитель ПС.

В частности, во время сегодняшнего утреннего ракетного удара российские войска применили только две крылатые ракеты "Калибр". Их уничтожили силы ПВО. Во время предварительного массированного обстрела враг выпустил три ракеты такого типа.

По словам Игната, у оккупантов могли возникнуть проблемы с логистикой после ударов ВСУ о Крыму. Ведь "Калибры" перевозили и заряжали с основной базы россиян, расположенной в Севастополе.

"Черноморский флот России отошел дальше к базе новороссийска. Возможно другие технические проблемы, — это и изготовление, и запускающие их платформы", — пояснил спикер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг мстит! Комбинированная атака ракет! Игнат с подробностями

Вместе с тем, отмечает Юрий Игнат, военные РФ при обстреле Украины применяют широкую номенклатуру различных типов ракет — "все, что у них есть". Именно поэтому ПС ВСУ называют удар комбинированный: с разных направлений, с разных носителей воздушного, морского, наземного базирования.

Напомним, в последнее время РФ перестала использовать ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Впрочем, это не значит, что в армии РФ кончились эти ракеты. Напротив, РФ может иметь на складах более 240 единиц "Калибров" разных модификаций.

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