В Росії виникла проблема з "Калібрами": Ігнат пояснив чому

Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами "Калібр". Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Є проблеми з "Калібрами", це очевидно. Це вже всі зауважують, що дуже мало вони використовують цих ракет", - наголосив представник ПС.

Зокрема, під час сьогоднішнього ранкового ракетного удару російські війська застосували лише дві крилаті ракети "Калібр". Їх знищили сили ППО. Під час попереднього масованого обстрілу ворог випустив три ракети такого типу.

За словами Ігната, в окупантів могли виникнути проблеми з логістикою після ударів ЗСУ про Криму. Адже "Калібри" перевозили й заряджали з основної бази росіян, що розташована в Севастополі.

"Чорноморський флот Росії відійшов далі до бази новоросійська. Можливо інші технічні проблеми, - це і виготовлення, і платформи які їх запускають", - пояснив речник.

Разом з тим, наголошує Юрій Ігнат, військові РФ під час обстрілів України застосовують широку номенклатуру різних типів ракет - "все, що у них є". Саме тому ПС ЗСУ називають удар комбінований: з різних напрямків, з різних носіїв повітряного, морського, наземного базування.

Нагадаємо, останнім часом РФ припинила використовувати ракети "Калібр" для ударів по Україні. Втім, це не означає, що в армії РФ закінчилися ці ракети. Навпаки, РФ може мати на складах понад 240 одиниць "Калібрів" різних модифікацій.

Читайте також: