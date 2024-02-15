Зеленський і Шольц підпишуть важливу для безпеки України угоду - Yahoo

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, в Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики планують підписати безпекову угоду.

Про це пише видання Yahoo.

Також очікується, що під час візитів до Парижа Зеленський підпише угоди з безпеки із Францією.

Домовленості сягають липневого саміту НАТО в Литві, коли лідери альянсу погодилися, що окремі країни НАТО будуть укладати довгострокові угоди з безпеки з Україною.

За даними Офісу президента, Зеленський планує взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, на яку зберуться світові лідери і багато провідних експертів з безпеки та оборонної політики. Зеленський виступить на конференції та зустрінеться з іншими лідерами, зокрема з віцепрезидентом США Камалою Гарріс. Зеленський також анонсував зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше ми писало, що Зеленський вирушить у турне Європою, зокрема планує відвідати Францію та Німеччину.

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