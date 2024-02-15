В четверг, 15 февраля, во время масштабной воздушной тревоги Воздушные силы предупредили о пусках ракет.

Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ.

"Угроза баллистики из Белгородской области РФ. Повторные пуски", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили о запусках ракеты в направлении Днепропетровской области. В свою очередь, гканалы информируют об угрозе ракет для Харькова и Чугуева.

Напомним, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. "Покраснели" все области. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

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