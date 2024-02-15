Пекарня и ИИ создали хлеб со вкусом любви

Самая старая сеть пекарен в Японии, Kimuraya, объединилась с японской компанией по производству электроники NEC Corp, чтобы сделать то, что она называет Ren AI Pan – "романтический хлеб на основе искусственного интеллекта".

Об этом пишет CNN.

NEC и Kimuraya утверждают, что новое предложение, представленное в пяти вкусах, отражает суть чувств, которые многие из нас связывают с любовью.

Согласно заявлению обеих компаний, NEC использовала свою технологию искусственного интеллекта для анализа разговоров в телевизионном реалити-шоу знакомств, а также песен, в текстах которых упоминаются фрукты и сладости.

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Благодаря этому анализу они определили пять ключевых чувств романтики: первая встреча, первое свидание, ревность, разбитое сердце и любовь. После этого пекарня превратила эти чувства в разные вкусы хлеба, приготовленного на пару. Он продается с 1 февраля в супермаркетах японского района Канто и в интернет-магазине Kimuraya Bakery.

Что касается того, что привело к такому необычному союзу, то, похоже, оба бренда столкнулись с одинаковой проблемой: как повысить свою привлекательность среди молодого поколения японцев.

В ходе исследования рынка Kimuraya обнаружила, что все больше молодых людей говорят, что они не заинтересованы в романтических отношениях. Несмотря на эту тенденцию, среди молодых людей все еще было сильное желание пойти на свидание, влюбиться и найти партнера.

Осознав этот пробел, компания решила создать AI Love Bread, воспроизводящий ароматы романтики, вызывая чувство влюбленности, когда они его едят – по сути вдохновляя их привнести некоторые из этих ощущений в свою личную жизнь.

NEC заявляет, что для проекта использовала две технологии искусственного интеллекта: NEC Enhanced Speech для преобразования языка в текст и NEC Data Enrichment для генерации оценок эмоций из текстовых данных.

Используя эту информацию, ИИ выбрал ингредиенты, составляющие эмоции, связанные с любовью. Чтобы получить материал для работы, они провели "анализ разговоров", используя 15 часов отрывков из японского реалити-шоу знакомств под названием "Сегодня я влюбился". После этого искусственный интеллект превратил разговоры в текст, поместив каждый из них в одну из пяти категорий: роковая встреча, свидание, ревность, горе или взаимная любовь. Затем ИИ извлек из японской базы данных тексты примерно 35 000 песен, связанных с любовью и едой. Затем искусственный интеллект был использован для присвоения "эмоциональных оценок" разговоров и текстов песен, чтобы создать визуальную карту, сопоставляющую разные стадии любви с конкретными продуктами и вкусами.

Хлеб "Роковая встреча" ароматизирован сахарной ватой, олицетворяющей сладкие, воздушные эмоции первых порывов любви. "Ревность" имеет вкус фиолетового сладкого картофеля, трюфельного масла и изюма. "Первое свидание" наполнено цитрусовыми, а именно лаймом и апельсиновой цедрой, а "Взаимная любовь" является терпко-сладкой смесью меда, персика и питахайи.

"Выбор ингредиентов осуществлялся искусственным интеллектом, но наша роль заключалась в том, чтобы превратить их в хлеб", — сказал Юки Китадзава, разработчик пекарни Kimuraya. "Мы уделили внимание цветам, которые используются для визуального выражения романтических эмоций и стремились создать яркий и популярный образ для любовного хлеба".

Напомним, в Японии впервые вывели геномодифицированных поросят. Их органы могут трансплантироваться человеку.

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