Женщина пыталась сбежать из клиники после пластической операции, чтобы не платить – видео

В Турции женщина попыталась сбежать из частной больницы через несколько часов после пластической операции, чтобы не платить за процедуру.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел на прошлой неделе в клинике в стамбульском районе Шишли и был зафиксирован на камеру прохожими.

В коротком видеоролике, облетевшем Интернет, видно, как на улице женщина в больничном халате и белых тапочках спорит с врачами и медсестрами, которые пытаются помешать ей уйти. Лицо женщины заметно опухло и почти полностью покрыто повязками.

Турецкое издание новостей NTV сообщило, что иностранка, личность и гражданство которой не разглашаются, приехала в Турцию, чтобы сделать пластическую операцию на лице. Она пообщалась с врачами и договорилась о процедуре и ее стоимости, но как только смогла ходить сразу после косметической процедуры, якобы попыталась скрыться из больницы, не заплатив.

Сотрудники клиники заметили ее, когда она уходила из больницы. Началась ссора: женщине не разрешили выйти к приезду охраны, и она начала ругаться в адрес медсестер и врачей на иностранном языке. Сообщалось, что позже пациентку отвели обратно в палату, однако непонятно, как разрешилась ситуация.

Напомним, нидерландец стал самым долгоживущим пациентом в мире после трансплантации сердца. Он получил донорское сердце в 1984 году.

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