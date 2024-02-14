Нидерландец стал самым долгоживущим пациентом в мире после трансплантации сердца

57-летний Берт Янссен из Нидерландов признан наиболее долгоживущим пациентом в мире после трансплантации сердца: он прожил 39 лет 252 дня и ведет отсчет с момента получения донорского сердца в 1984 году.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд составил 34 года 359 дней, установленный канадцем Гарольдом Сокиркой в 2021 году.

В 17 лет Берту поставили диагноз кардиомиопатия – заболевание, из-за которого сердцу становится труднее перекачивать кровь по телу. В то время в Нидерландах трансплантация сердца не проводилась, и врачи сказали Берту, что они ничего не могут сделать.

"Кто-то, кого я совсем не знал, просто сказал мне, что я очень болен и мне осталось всего около шести месяцев", – вспомнил Берт.

Однако, когда его доставили обратно в местную больницу, его кардиолог доктор Альберт Маттарт, который имел связи с больницей Харфилд в Англии, сообщил Берту, что он зарегистрировал его для трансплантации сердца.

Альберт Маттарт и Берт Янссен в 2019 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Через три недели Берт был в Харфилде для медицинского осмотра и ожидания доступного сердца. Однако ему не пришлось долго ждать: через две недели сердца стали доступны после трагической автокатастрофы, в которой погибли два молодых человека.

Одно из сердец совпало с Бертом, который вскоре перенес операцию, проведенную пионером трансплантологии, профессором Магди Якубом. Это была 107 трансплантация сердца, проведенная в Харфилде.

"С тех пор как я проснулся после операции, я почувствовал в своем теле больше энергии, чем раньше", — сказал Берт. "Это было очень странно – количество энергии, которое у меня внезапно появилось".

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Домой он вернулся через две недели, 23 июня, в тот же день, когда была проведена первая в Нидерландах пересадка сердца.

Берт говорит, что в первые несколько месяцев после операции у него было два отказа, а это значит, что его иммунная система начала "атаковать" его новое сердце, но, к счастью, с тех пор у него не было никаких осложнений.

Берт Янссен с женой / Фото: guinnessworldrecords.com

Однако он рассказал, что испытал "серьезные" побочные эффекты из-за приема лекарств: "В первые годы после трансплантации я не осознавал влияния моих лекарств. Появлялось все больше и больше побочных эффектов, и я все больше чувствовал себя во власти таблеток, которые мне просто нужны, чтобы выжить. Мое мнение таково, что меньше значит лучше, и мне хотелось бы видеть более критическое отношение к количеству действительно необходимых лекарств".

После трансплантации Берт вел активный образ жизни: он несколько раз участвовал в Европейских и Мировых трансплантационных играх; он построил дом с помощью своей жены Петры, от которой у него двое детей; и проработал он более 30 лет – сначала в мебельном магазине, потом плотником на яхте, а затем школьным дворником.

Берт Янссен / Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на то, что в 2017 году он вышел на пенсию по совету врача из-за снижения уровня энергии, Берт по-прежнему получает удовольствие от регулярных полетов в воздухе.

"Я никогда не мог себе представить, что зайду так далеко", – сказал Берт. "Достижение этой вехи кажется для меня большой честью, но я считаю самым важным, что я установил ориентир для других. Теперь официально доказано, что можно зайти так далеко, имея донорское сердце. Я предполагаю, что отметка еще продвинется еще немного дальше, и я буду рад, если впоследствии другие побьют мой рекорд".

Напомним, самый быстрый марафонец мира погиб в ДТП в возрасте 24 лет. Также ушел из жизни тренер Келвина Киптума, находившийся с ним в машине.

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