Пекарня та ШІ створили хліб зі смаком кохання

Найстаріша мережа пекарень у Японії, Kimuraya, об'єдналася з японською компанією з виробництва електроніки NEC Corp, щоб зробити те, що вона називає Ren AI Pan – "романтичний хліб на основі штучного інтелекту".

Про це пише CNN.

NEC і Kimuraya стверджують, що нова пропозиція, представлена у п'яти смаках, відображає суть почуттів, які багато хто з нас пов'язує з коханням.

Згідно із заявою обох компаній, NEC використала свою технологію штучного інтелекту для аналізу розмов у телевізійному реалітішоу знайомств, а також пісень, у текстах яких є згадки про фрукти та солодощі.

Також читайте Вчені створили першу у світі "ШІ-дитину": що вона вміє

Завдяки цьому аналізу вони визначили п'ять ключових почуттів романтики: перша зустріч, перше побачення, ревнощі, розбите серце та взаємне кохання. Після цього пекарня перетворила ці почуття на різні смаки пухкого хліба, приготовленого на пару. Він продається від 1 лютого в супермаркетах японського району Канто та в інтернет-магазині Kimuraya Bakery.

Щодо того, що призвело до такого незвичайного союзу, то, схоже, обидва бренди зіштовхнулися з однаковою проблемою: як підвищити свою привабливість серед молодого покоління японців.

У ході дослідження ринку Kimuraya виявила, що все більше молодих людей кажуть, що вони не зацікавлені у романтичних стосунках. Попри цю тенденцію, серед молодих людей все ще існувало сильне бажання піти на побачення, закохатися та знайти партнера.

Усвідомивши цю прогалину, компанія вирішила створити AI Love Bread, який відтворює аромати романтики, спричиняючи почуття закоханості, коли вони його їдять – по суті надихаючи їх привнести деякі з цих відчуттів у своє особисте життя.

NEC заявляє, що для проєкту використовувала дві технології штучного інтелекту: NEC Enhanced Speech для перетворення мови в текст і NEC Data Enrichment для генерації оцінок емоцій з текстових даних.

Використовуючи цю інформацію, ШІ обрав інгредієнти, що становлять емоції, пов'язані з любов'ю. Щоб отримати матеріал для роботи, вони провели "аналіз розмов", використовуючи 15 годин уривків із японського реалітішоу знайомств під назвою "Сьогодні я закохався". Після цього штучний інтелект перетворив розмови в текст, помістивши кожен із них в одну з п'яти категорій: фатальна зустріч, побачення, ревнощі, горе або взаємне кохання. Потім ШІ витяг з японської бази даних тексти приблизно 35 000 пісень, пов'язаних із любов'ю та їжею. Далі штучний інтелект був використаний для присвоєння "емоційних оцінок" розмов та текстів пісень, щоб створити візуальну карту, яка зіставляє різні стадії кохання з конкретними продуктами та смаками.

Хліб "Фатальна зустріч" ароматизований цукровою ватою, яка уособлює солодкі, повітряні емоції перших поривів кохання. "Ревнощі" має смак фіолетової солодкої картоплі, трюфельної олії та родзинок. "Перше побачення" наповнене цитрусовими, а саме лаймом та апельсиновою цедрою, а "Взаємне кохання" є терпко-солодкою сумішшю меду, персика і пітахаї.

"Вибір інгредієнтів здійснювався штучним інтелектом, але наша роль полягала в тому, щоб перетворити їх на хліб", - сказав Юкі Кітадзава, розробник пекарні Kimuraya. "Ми приділили увагу кольорам, які використовуються для візуального вираження романтичних емоцій, і прагнули створити яскравий та популярний образ для любовного хліба".

Нагадаємо, в Японії вперше вивели геномодифікованих поросят. Їхні органи можуть трансплантувати людині.

Читайте також: