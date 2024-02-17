Астрологический прогноз на 17 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно начинать новые дела – правда, будет лучше, если они окажутся хозяйственными, а вот старые, незавершенные лучше отложить еще на некоторое время. Время – как положено в субботу – также благоприятно для отдыха, которому нужно посвятить значительную часть дня.
Символ дня: Саламандра в огне.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, кумачовый, .
Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: ЖКТ.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому важно вовремя обратить на них внимание. .
Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому продукты необходимо выбирать с осторожностью.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями, родственниками и любимыми.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.
Табу дня: необходимо двигаться – сидячий образ жизни может иметь неприятные последствия.
Цитата дня: «Каждому нужен тот, кто его выслушает» (Чак Паланик).
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