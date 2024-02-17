Астрологический прогноз на 17 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно начинать новые дела – правда, будет лучше, если они окажутся хозяйственными, а вот старые, незавершенные лучше отложить еще на некоторое время. Время – как положено в субботу – также благоприятно для отдыха, которому нужно посвятить значительную часть дня.

Символ дня: Саламандра в огне.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, кумачовый, .

Счастливые камни дня: хризолит, гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: ЖКТ.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому важно вовремя обратить на них внимание. .

Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому продукты необходимо выбирать с осторожностью.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями, родственниками и любимыми.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.

Табу дня: необходимо двигаться – сидячий образ жизни может иметь неприятные последствия.

Цитата дня: «Каждому нужен тот, кто его выслушает» (Чак Паланик).

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