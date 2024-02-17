В российском Ижевске вспыхнул мощный пожар

В Ижевске пожарные МЧС России ликвидируют большой пожар.

Об этом сообщает МЧС РФ в сообщении в социальных сетях.

Пожар в здании в Удмуртии – на 2800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сначала на месте чрезвычайной ситуации работало 59 специалистов и 21 единица техники.

Позже стало известно, что всего к ликвидации привлечено более 70 специалистов и 33 единиц техники.

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МЧС: по уточненной информации, площадь пожара в Ижевске - 3 500 квадратных метров

Всего на месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Москве пылало в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Газпромнефть". Очевидцы сняли на видео зарево, засветившее все небо.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в России загорелся завод, на котором производят самолеты МиГ. Впоследствии в Сети появилось видео пожара. В МЧС России заявили, что ликвидировано якобы "открытое горение мусора", не упомянув при этом о заводе МиГ.

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