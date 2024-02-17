У російському Іжевську спалахнула потужна пожежа

Вогонь спалахнув на 2 800 квадратних метрах.
В Іжевську вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу.
Про це інформує МНС РФ у повідомленні у соціальних мережах.
Пожежа в будівлі в Удмуртії – на 2 800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Спочатку на місці надзвичайної ситуації працювали 59 спеціалістів та 21 одиниця техніки.
Пізніше стало відомо, що загалом до ліквідації залучено понад 70 фахівців та 33 одиниці техніки.
Нагадаємо, в ніч проти 13 лютого в Москві палало в районі нафтопереробного заводу компанії "Газпромнефть". Очевидці зняли на відео заграву, яка засвітила все небо.
Нагадаємо, у вівторок, 13 лютого, в Росії загорівся завод, на якому виробляють літаки МіГ. Згодом у Мережі з’явилося відео пожежі. В МНС Росії заявили, що ліквідовано начебто "відкрите горіння сміття", не згадавши при цьому про завод МіГ.
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