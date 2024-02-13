У Москві горить завод, який виробляє МіГ — росЗМІ

У вівторок, 13 лютого, у Росії загорівся завод, на якому виробляють літаки МіГ.

У Москві горить завод МіГ на Ленінградському проспекті.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, пожежа виникла в реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу. Нині відомо, що загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі.

Причина пожежі поки залишається невідомою.

Площа пожежі - приблизно 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. До місця події їде кілька пожежних бригад, є ризик перекидання вогню і на інші будівлі заводу.

Нагадаємо, у Москві в ніч проти 13 лютого було видно пожежу у районі нафтопереробного заводу компанії "Газпромнефть". Очевидці зняли на відео заграву, яка засвітила все небо.

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