В ЗСУ почали функціональний огляд — Безугла

У ЗСУ почалися перевірки Генштабу, підрозділів та ротаційних заходів.

Збройні сили України розпочали функціональний огляд.

Про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла.

"ЗСУ почали функціональний огляд: Генштаб, підрозділи, хто воює, хто ні, штаби, ротації", - написала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України. Звільнивши 8 лютого 2024 року із посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначивши новим головкомом Олександра Сирського, відбулися також великі кадрові зміни у командуванні Сил оборони.

Хто увійшов до команди Сирського, що про них відомо і чи зможуть вони покращити ситуацію українських військ на полі бою - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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