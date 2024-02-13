В ВСУ начали функциональный осмотр — Безуглая

В ВСУ начались проверки Генштаба, подразделений и ротационных мер.

Вооруженные силы Украины приступили к функциональному осмотру.

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безугла.

"ВСУ начали функциональное осмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", — написала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины. Уволив 8 февраля 2024 года с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначив новым главкомом Александра Сырского, произошли также большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

Кто вошел в команду Сырского, что о них известно и смогут ли они улучшить ситуацию украинских войск на поле боя – читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: