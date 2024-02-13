"Сакральная" дата для Путина: к чему готовиться украинцам 24 февраля

В ВСУ не исключают, что Россия может нанести мощный массированный удар по Украине 24 февраля.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 13 февраля.

"Аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою и пытается создать эффект определенной неожиданности", — отметила она.

По словам Гуменюк, оккупанты держат мощные обстрелы Украины на паузе, потому что им нужно определенное время на подготовку.

"Нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у противника достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно требует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конечном счете может нанести существенный вред", — пояснила она.

Напомним, в России предлагают на государственном уровне отмечать "день вторжения в Украину".

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