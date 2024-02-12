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Праздник смерти: в России предлагают отмечать "день вторжения в Украину"

Праздник смерти: в России предлагают отмечать "день вторжения в Украину"

Госдума РФ / Фото: Associated Press

В Госдуме предложили провести в школах "день начала СВО".

В Госдуме России было предложено 24 февраля 2024 года организовать в российских школах мероприятия, посвященные так называемой "спецоперации" – началу полномасштабной войны против Украины. Такую инициативу выдвинула первый заместитель председателя комитета по образованию Яна Лантратова.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Подготовить программу организации "общешкольных мероприятий, посвященных годовщине начала специальной военной операции", предлагается Минобразованию России.

Напомним, премьер Армении сделал заявление о войне РФ против Украины.

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