Свято смерті: в Росії пропонують відзначати "день вторгнення до України"

У Держдумі запропонували провести у школах "день початку СВО".

У Держдумі Росії запропонували 24 лютого 2024 року організувати у російських школах заходи, присвячені так званій "спецоперації" – початку повномасштабної війни проти України. Таку ініціативу висунула перша заступниця голови комітету з освіти Яна Лантратова.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Підготувати програму організації "загальношкільних заходів, присвячених роковинам початку спеціальної військової операції", пропонується Міносвіти Росії.

Нагадаємо, прем'єр Вірменії зробив заяву про війну РФ проти України.

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