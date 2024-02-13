Висипане зерно на кордоні: Польща прокоментувала дії фермерів

В Польщі заявили, що фермери не стримали емоцій.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені польських фермерів перепросив за інцидент із українським зерном, яке днями було висипане з вантажівок на КПП "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомила пресслужба польського Міністерства сільського господарства та сільського розвитку.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Ситуацію на кордоні Секерський вважає напруженою, дії польських протестувальників назвав "актом відчаю". Мовляв, "важко не зрозуміти їхній відчай".

"Мушу визнати, що ситуація напружена. Польські фермери розсипали частину зерна з українських вантажівок. На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн. Фермери не стримали своїх емоцій, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації", - наголосив міністр.

Він також наголосив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму вирішення складних проблем. Водночас польський міністр звинуватив українських посадовців у "надто різких коментарях" з приводу цієї ситуації". До слова, міський голова Львова Андрій Садовий назвав польських фермерів "проросійськими провокаторами".

"Форми виступу міністра економіки, а до цього - мера Львова були занадто різкими. Інші українські політики також були надто емоційними в наданні інформації", - зазначив Чеслав Секерський.

Інцидент з українським зерном на кордоні

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дуже важка ситуація! Поляки з агресією блокують на кордоні українські фури!

Польські протестувальники зірвали замки з фур та висипали українське зерно. Інцидент стався на кордоні перед Дорогуськом. Свої дії учасники блокади пояснювати відмовилися.

Речниця поліції міста Холм Ева Чиж каже, що у справі із українським зерном наразі збирають докази та опитують свідків. Наразі вони нікого не затримували.

В Центрі протидії дезінформації наголошують, що таку акцію організував "шанувальник" Путіна - Рафал Меклер. Він - один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація".

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії польських фермерів "моральною провокацією". Він вважає це "ганебним та образливим для українців і більшості поляків злочином".

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає такі дії неприпустимими. Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

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