Высыпанное зерно на границе: Польша прокомментировала действия фермеров

В Польше заявили, что фермеры не умерили эмоций.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский от имени польских фермеров извинился за инцидент с украинским зерном, которое на днях было высыпано из грузовиков на КПП "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства сельского хозяйства и сельского развития.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации", — говорится в сообщении.

Ситуацию на границе Секерский считает напряженной, действия польских протестующих назвал "актом отчаяния". Мол, "трудно не понять их отчаяние".

"Должен признать, что ситуация напряженная. Польские фермеры рассыпали часть зерна с украинских грузовиков. На мой взгляд, это неправильная форма протеста, но ее часто используют фермеры разных стран. Фермеры не сдержали своих эмоций, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации", — подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что выступает за диалог и прямые переговоры как лучшую форму решения сложных проблем. В то же время польский министр обвинил украинских чиновников в "слишком резких комментариях" по поводу этой ситуации". К слову, городской голова Львова Андрей Садовый назвал польских фермеров "пророссийскими провокаторами".

"Формы выступления министра экономики, а до этого — мэра Львова были слишком резкими. Другие украинские политики также были слишком эмоциональными в предоставлении информации", — отметил Чеслав Секерский.

Инцидент с украинским зерном на границе

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Очень тяжелая ситуация! Поляки с агрессией блокируют на границе украинские фуры!

Польские протестующие сорвали замки с фур и высыпали украинское зерно. Инцидент произошел на границе перед Дорогуском. Свои действия участники блокады объяснять отказались.

Спикер полиции города Холм Эва Чиж говорит, что по делу с украинским зерном собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Пока они никого не задерживали.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такую акцию организовал "поклонник" Путина – Рафал Меклер. Он — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской организации маргинальной партии "Конфедерация".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия польских фермеров "нравственной провокацией". Он считает это " позорным и оскорбительным для украинцев и большинства поляков преступлением".

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает такие действия недопустимыми. Глава МИД подчеркнул, что ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности.

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