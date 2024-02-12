Польские фермеры на границе высыпали зерно из украинских фур: острая реакция посла

Украинский дипломат назвал действия фермеров на границе "позорным и обидным для украинцев и большинства поляков преступление".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия польских фермеров, высыпавших зерно из украинских фур, "нравственной провокацией".

Об этом посол написал на странице в фейсбуке.

"После получения информации о рассыпанном польскими фермерами зерном из украинских тир, которые были опломбированы после соответствующих таможенных процедур и следовали транзитом в Литву, посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления", — сообщил дипломат.

По его словам, польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам.

Зварыч добавил, что украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями грузовиков.

"Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на этот позорный и оскорбительный для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешить подобных варварских действий в будущем", — подчеркнул он.

Напомним, накануне в Сети появились видео, как польские протестующие на границе высыпали зерно из украинских грузовиков. Действия поляков украинцев возмутили.

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