Польские фермеры высыпали украинское зерно на дорогу: акцию организовал "поклонник" Путина

Политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ.

Польские протестующие на границе с Украиной высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур. Эту "акцию" организовал Рафал Меклер.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как отмечается, акцию протеста организовал Рафал Меклер — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской организации маргинальной партии "Конфедерация". В рамках этого протеста участники высыпали на дорогу украинское зерно из нескольких фур.

“Эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков. Сам Меклер баллотировался в 2019 году в Сейм, но неудачно. Очередная акция Меклера очевидно отвечает интересам России, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС”, — рассказали в ЦПИ.

Также добавили, что деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши.

Напомним, что поступок польских фермеров, которые 11 февраля вблизи пограничного перехода Дорогуск в Польше высыпали из украинских фур зерно, может стоить большого репутационного ущерба Польше.

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