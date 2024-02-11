Орбан предложил превратить Украину в "буферную зону"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может сохраниться как государство только если станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО.

Об этом политик, которого называют "другом Путина", заявил в разговоре с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, сообщает Die Presse.

“Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она находится на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом, разумеется, с гарантиями безопасности», — сказал Орбан.

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По его мнению, если этого не произойдет, Украина лишится своей государственности. “Россияне будут уничтожать ее снова, снова и снова. Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО как Украина на пороге. Никогда”, — подчеркнул венгерский премьер.

Он считает, что шанс на интеграцию Киева в эти структуры был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. По словам Орбана, тогда "Россия была слишком слаба, чтобы заблокировать расширение НАТО, которое включало бы Украину", однако союзникам не удалось прийти к консенсусу.

По мнению венгерского премьера, война в Украине "совершенно точно не закончится" в этом году.

При этом он считает, что Киеву стоило бы согласиться на прекращение огня, чтобы не потерять еще больше территорий и не потерпеть поражение. По его мнению, рассчитывать на то, что ЕС предоставит достаточное количество оружия и денег, нельзя, поскольку блок "не может сделать это".

В то же время, Орбан подчеркнул, что в Кремле не считают Киев равноправным участником переговоров. По его словам, Россия будет вести диалог об урегулировании только с США, поскольку и Евросоюз для нее "недостаточно силен, чтобы воспринимать его серьезно".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался называть полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "войной". В свою очередь, он в дальнейшем использует терминологию своего друга — российского диктатора Владимира Путина.

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