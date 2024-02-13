Пожар на заводе МиГ в Москве: появилось видео и детали

Пожар возле завода по производству истребителей МиГ в Москве был ликвидирован, однако кровля здания продолжает тлеть. В Сети появилось видео пожара.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В МЧС России заявили, что ликвидировано якобы "открытое горение мусора", не упомянув при этом о заводе МиГ. Однако кровля продолжает тлеть.

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания: разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше.

В Сети появилось видео с места пожара, на котором виден валящий из здания густой серый дым.

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Пожар на заводе МиГ в Москве сняли на видео

Напомним, ранее 13 февраля российские паблики сообщили, что в Москве на Ленинградском проспекте горит завод МиГ. Пожар возник в реконструированном цехе, пристроенном к корпусу завода.

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