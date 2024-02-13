В Мариуполе прилетело по дислокации окупантов: к месту удара мчатся "скорые"

Взрыв раздался примерно после 11 часов.
Во вторник, 13 февраля, в Мариуполе раздался мощный взрыв. Прилетело по расположению российских оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Андрющенко.
По его словам, взрыв прогремел примерно после 11 часов. После этого к месту "бавовны" помчались кареты скорой помощи.
"Мангушская часть Мариупольского района по расположению окупантов. Скорые уже мчатся по ул. Куприна в Мариуполе. Хорошо. Ждем деталей и возможной фотоотчетности", — написал он.
Российские "власти" заявили о работе ПВО, тем временем в мариупольских чатах россияне шокированы мощным взрывом.
Напомним, в Мариуполе военный "Урал" оккупантов протаранил автомобиль, погиб водитель.
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