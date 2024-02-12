В Мариуполе военный "Урал" оккупантов протаранил автомобиль: погиб водитель

В машине находились женщина и ребенок.

В Мариуполе военный "Урал" россиян снес автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и ребенок.

Об этом сообщил Петр Андрющенко, советник городского головы.

По его данным, ДТП произошло по улице Куприна. Военный "Урал" российских оккупантов в результате наезда фактически оставил от транспортного средства металлолом.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Водитель от полученных травм скончался на месте. Жена находившегося на пассажирском сиденье мужчины не пострадала, за жизнь ребенка борются в больнице.

Напомним, оккупанты в Херсонской области попали в ДТП, когда пытались скрыться от дрона ВСУ.

А в Луганске россияне задавили человека на пешеходном переходе.

В Мариуполе "Урал" россиян снес авто, в котором ехала семья с ребенком

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