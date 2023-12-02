В России офицер сбил группу солдат, переходивших дорогу – видео

Российский офицер на автомобиле въехал в группу из 11 солдат, которые переходили дорогу – три человека попали в больницу.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авария произошла на трассе "Петропавловск-Камчатский — Мильково" роно утром 2 декабря.

Как пишет Baza, 27-летний военнослужащий, лейтенант Игорь Н. не справился с управлением и въехал в группу шедших в столовую срочников.

Всего пострадали 11 человек – трое были госпитализированы, другим врачи оказали помощь на месте.

Известно, что на авиабазе Елизово вблизи Петропавловска-Камчатского базируется 317-й отдельный смешанный авиационный полк Воздушно-космических сил России в составе Тихоокеанского флота.

Напомним, в Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие.

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