Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России офицер сбил группу солдат, переходивших дорогу – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России офицер сбил группу солдат, переходивших дорогу – видео

Солдаты армии РФ / Фото: Associated Press

Российский офицер на автомобиле сбил группу солдат.

Российский офицер на автомобиле въехал в группу из 11 солдат, которые переходили дорогу – три человека попали в больницу.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авария произошла на трассе "Петропавловск-Камчатский — Мильково" роно утром 2 декабря.

Как пишет Baza, 27-летний военнослужащий, лейтенант Игорь Н. не справился с управлением и въехал в группу шедших в столовую срочников.

Всего пострадали 11 человек – трое были госпитализированы, другим врачи оказали помощь на месте.

Известно, что на авиабазе Елизово вблизи Петропавловска-Камчатского базируется 317-й отдельный смешанный авиационный полк Воздушно-космических сил России в составе Тихоокеанского флота.

Напомним, в Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие.

Читайте также:

В России офицер сбил группу солдат

В России офицер сбил группу солдат

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
250
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация