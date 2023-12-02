В Мариуполе прогремели взрывы

Сегодня, 2 декабря, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По предварительной информации, взрывы прозвучали на одной из баз оккупантов, расположенной на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

"Мариуполь. Взрыв в 11:20 по Киеву. Эпицентр — Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших — на ММК им. Ильича немного устала одна из баз орков. Детали со временем. Но суббота начинает играть интересными красками", — написал Андрющенко в Telegram.

О взрывах сообщило и местное движение сопротивления.

"Подняли авиацию. С севера района сообщают о необычном звуке. Возможно, какая-то новая модификация "мопедов". Следим. Пишем", — отмечают в группе "Мариуполь.Сопротивление" в Telegram.

Напомним, 5 ноября сняли на видео, как в оккупированном селе Седово возле Мариуполя разгорелся масштабный пожар на вражеском складе боеприпасов и стоянке российской военной техники.

Читайте также: