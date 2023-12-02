У Маріуполі прогриміли вибухи

Сьогодні, 2 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник міського очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередньою інформацією, вибули пролунали на одній з баз окупантів, розташованій на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

"Маріуполь. Вибух о 11:20 за Києвом. Епіцентр — Кальміуський район. Попередня (обережна) інформація від наших — на ММК ім. Ілліча трохи втомилась одна з баз орків. Деталі згодом. Але субота починає грати цікавими кольорами", — написав Андрющенко у Telegram.

Про вибухи повідомив й місцевий рух спротиву.

"Підняли авіацію. З півночі району повідомляють про незвичний звук. Можливо, якась нова модифікація "мопедів". Пильнуємо. Пишемо", — зазначають у групі "Маріуполь.Спротив" у Telegram.

Нагадаємо, 5 листопада зняли на відео, як в окупованому селі Сєдове біля Маріуполя палала масштабна пожежа на ворожому складі боєприпасів та стоянці російської військової техніки.

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