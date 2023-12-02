Таємниці піраміди: вчені нарешті відкриють загадкові двері всередині Хеопса

Відомий археолог Захі Хавасс, колишній міністр у справах старовини Єгипту, розпочинає місію, яка має на меті з'ясувати, куди ведуть двері у глибині стародавньої піраміди Хеопса.

Про це пише The Sun.

Перші двері - біля південного входу до другої камери й мають дві мідні ручки. За цими першими дверима перебувають другі, виявлені всього на 21 сантиметр далі. Крім того, у північному тунелі команда натрапила на треті двері, так само прикрашені двома мідними ручками.

"Це дійсно одна з найдивовижніших речей, яка змушує мене ставити багато запитань і чекати на багато відповідей", - сказав він.

Він додав, що сподівається "вперше розкрити таємницю Великої піраміди".

Велика піраміда, також відома як піраміда Хуфу, побудована приблизно 2570 року до н. е. як місце відпочинку фараона Хуфу. В її межах - три камери, зокрема де ці загадкові двері розташовані в двох протилежних шахтах.

Нагадаємо, у Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний 9-метровий коридор. Це підтвердили співробітники відділу єгипетських старожитностей.

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