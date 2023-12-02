Тайны пирамиды: ученые наконец-то откроют загадочную дверь внутри Хеопса

Известный археолог Захи Хавасс, бывший министр по делам древности Египта, начинает миссию, которая имеет целью выяснить, куда ведет дверь в глубине древней пирамиды Хеопса.

Об этом пишет The Sun.

Первая дверь — у южного входа во вторую камеру и имеет две медные ручки. За этой первой дверью находятся вторые, обнаруженные всего на 21 сантиметр дальше. Кроме того, в северном тоннеле команда наткнулась на третью дверь, также украшенную двумя медными ручками.

"Это действительно одна из самых удивительных вещей, которая заставляет меня задавать много вопросов и ждать многих ответов", - сказал он.

Он добавил, что надеется "впервые раскрыть тайну Великой пирамиды".

Большая пирамида, также известная как пирамида Хуфу, построена примерно в 2570 году до н.э. как место отдыха фараона Хуфу. В ее пределах — три камеры, в том числе где эта загадочная дверь расположена в двух противоположных шахтах.

Напомним, в Великой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли сокровенный 9-метровый коридор. Это подтвердили сотрудники отдела египетских древностей.

Читайте также: