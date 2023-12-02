Чтобы гуляш не был сухим: запомните основные секреты приготовления и выбора мяса

Гуляш – популярное блюдо, которое можно сочетать с макаронами, пюре или любым другим гарниром. Но не всегда это мясное блюдо получается мягким и сочным.

Гуляш — очень нежное и мягкое блюдо, но иногда оно выходит как резиновое. Чаще проблема заключается в нарушении технологии приготовления. Что нужно знать, чтобы правильно приготовить гуляш?

Прежде всего, нужно запомнить, чтобы мясо в гуляше было мягким, его варят не менее 2 часов. Только в таком случае оно приобретет необходимую мягкость.

Опытные кулинары также советуют обращать внимание на то, когда вы добавляете в блюдо соль. Делать это нужно только в конце создания блюда, а не в начале. Иначе мясо получится жестким. Запомните, что соль добавляют через 1,5 часа после начала варки мяса, не ранее.

Чтобы значительно улучшить вкус блюда обязательно добавьте специи. К примеру, идеально для гуляша подходит лавровый лист. Кладут его в кастрюлю в то же время, когда и соль.

Не забывайте снимать пенку, возникающую при варке мяса. Это обязательный совет, потому что он может ужесточать продукт и оставлять неприятный привкус в готовом блюде.

Какое мясо лучше брать для гуляша? Это еще один важный вопрос. Обязательно обратите внимание на качество мяса, оно должно быть свежим от молодого животного. Обращайте внимание на цвет мяса – если оно старое, то будет темнее, жестче. У качественного продукта запах нейтрален.

Некоторые кулинары советуют предварительно обжаривать мясо для гуляша. Такая термическая обработка поможет запечатать сок внутри и поэтому блюдо получится более мягким.

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